Блукають між двох сосен: учені розповіли, чому деякі люди постійно губляться

В оточенні багатьох людей існують знайомі, яким не варто довіряти карту й прокладання шляху до місця призначення, адже вони постійно з нього збиваються. Учені розповіли, у чому причина такої поведінки.

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Здатність деяких людей заблукати на рівному місці часом вражає, але насправді за цим стоять не удача та звичайна неуважність, а складні процеси всередині нашого мозку. Їх уже давно намагаються вивчити багато вчених, які прагнуть розкрити секрети нашої здатності знаходити дорогу з одного місця в інше. У своїй цікавості вони дійшли доволі незвичних висновків, що ділять людей на кілька категорій, пише Ars Technica.

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Дослідження, проведене Норою Ньюкомб із Темпльського університету, показало широкий діапазон навігаційних здібностей людей: деякі з них неймовірно точні, а інші, відверто кажучи, не знають, що їх оточує. Пошук пояснення відмінностей у навігаційних навичках привів дослідників до вивчення різних аспектів, включно з генетикою та вихованням. У 2020 році Маргарита Маланчіні з Лондонського університету королеви Марії вивчила генетику навігації на основі дослідження понад 2600 близнюків і з'ясувала, що на навігаційні здібності більше впливає індивідуальний досвід, а не генетика. Це свідчить про те, що значною мірою вміння знаходити дорогу — це навичка, відточена з часом, а не те, з чим людина просто народжується.

Проєкт під керівництвом Г'юґо Спірса з Університетського коледжу Лондона, у якому взяли участь близько 4 мільйонів людей, що грали в навігаційну гру на своїх телефонах, дав змогу зрозуміти, як саме культурні й екологічні чинники впливають на нашу здатність орієнтуватися. Дослідження показало, що жителі скандинавських країн і сільських районів перевершують своїх міських однолітків, що засвідчило важливість повсякденних активностей, пов'язаних із подорожами, у формуванні здатності добре орієнтуватися. Дослідження також спростувало думку про гендерний розрив у навігаційних здібностях, показавши, що в місцях із більшою гендерною рівністю розрив у результатах між чоловіками та жінками практично зникає.

Саме поняття навігації полягає не тільки в з'ясуванні й аналізі причин, через які ми губимося, а й осягненні навичок, які дають нам змогу легко орієнтуватися в мінливому оточенні, включно з оцінкою відстаней, запам'ятовуванням маршрутів, умінням складати й використовувати уявні карти. Ця галузь досліджень не тільки виявляє величезні відмінності в тому, як люди взаємодіють із навколишнім середовищем, а й вивчає, як поліпшення наших навігаційних навичок, можливо, за рахунок зменшення залежності від GPS-технологій, може підвищити нашу просторову обізнаність і здатність знаходити дорогу. Дослідження натякає на поєднання вроджених здібностей, особистих схильностей і, що дуже важливо, досвіду, який ми накопичуємо протягом життя, малюючи складну картину того, як ми орієнтуємося в навколишньому світі.

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