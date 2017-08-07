Итальянские пожарные умышленно поджигали леса

Правоохранительные органы Италии выявили бригаду из 15 пожарных-добровольцев, которые устраивали пожары в лесах, чтобы самим потушить их и получить за это премию.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на La Repubblica.

Давид Де Вита, бригадир пожарных-добровольцев, регулярно лично отправлялся на фургоне разжигать огонь. После этого он сам звонил в пожарную службу и сообщал об очередном замеченном лесном пожаре.

В настоящее время он арестован. Его 14 сообщников в ожидании суда остаются на свободе. Все фигуранты дела обвиняются в мошенничестве, нанесении материального ущерба и умышленных поджогах.

Напомним, от пожаров в Украине погибли 969 человек.