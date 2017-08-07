Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Итальянские пожарные умышленно поджигали леса

Итальянские пожарные умышленно поджигали леса

Итальянские пожарные умышленно поджигали леса
Фото: AtmWood

Добровольцы сами поджигали, сообщали, тушили и получали премии

07.08.17 16
100

Правоохранительные органы Италии выявили бригаду из 15 пожарных-добровольцев, которые устраивали пожары в лесах, чтобы самим потушить их и получить за это премию.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на La Repubblica.

Давид Де Вита, бригадир пожарных-добровольцев, регулярно лично отправлялся на фургоне разжигать огонь. После этого он сам звонил в пожарную службу и сообщал об очередном замеченном лесном пожаре.

В настоящее время он арестован. Его 14 сообщников в ожидании суда остаются на свободе. Все фигуранты дела обвиняются в мошенничестве, нанесении материального ущерба и умышленных поджогах.

Напомним, от пожаров в Украине погибли 969 человек.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина экстрадирует в США подозреваемого в мошенничестве на $30 млнВ Чернигове мошенники обменяли бизнесмену $40 тыс. на миллион сувенирных гривенДвоих украинцев могут посадить в Польше

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8412
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 9084
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3013
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2005
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 6112
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 6392
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1507
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 3292 / 3732
  2. Опубликован рейтинг доходности украинских банков 2867 / 8697
  3. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 2603 / 9084
  4. Умер легендарный украинский музыкант Иван Блюз 2454 / 2712
  5. Роман Абрамович подал на развод 2373 / 2568
  6. На смену кратковременному похолоданию опять придет жара 2230 / 2504
  7. Теленок, как две капли воды похожий на лидера Kiss, родился в Техасе 2020 / 2296
  1. Украинец стал новым канадским астронавтом 17 / 2360
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы 15 / 3732
  3. Своя колокольня. 10 исторических событий, которые страны-союзники интерпретируют по-своему 13 / 2335
  4. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 12 / 8412
  5. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 12 / 1808
  6. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 9 / 9084
  7. Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине 8 / 2053
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.