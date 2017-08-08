Россияне хотят перемен, - глава ВЦИОМ

Россия находится в "опасной фазе неуверенности в завтрашнем дне, жители страны ждут перемен".

Об этом предупреждает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его мнению, именно сейчас, когда кризис идет на спад, активнее всего проявляются революционные настроения. "И в такой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать, именно так появляется запрос на перемены", - цитируют Федорова российские СМИ .

Он заметил, что запрос на стабильность в российском обществе сейчас уходит на периферию, сменяясь запросом на перемены, а политическая борьба идет именно за то, какими именно эти перемены будут, чей образ перемен возобладает.



"Вот эта борьба за будущее сейчас развора​чивается, и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ. Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года", — пояснил Федоров.

Напомним, две трети россиян считают, что в РФ экономический кризис.