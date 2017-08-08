Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Россияне хотят перемен, - глава ВЦИОМ

Россияне хотят перемен, - глава ВЦИОМ

Россияне хотят перемен, - глава ВЦИОМ
Иллюстративное фото

 Запрос на стабильность в российском обществе уходит на периферию

08.08.17 160
100

Россия находится в "опасной фазе неуверенности в завтрашнем дне, жители страны ждут перемен".

Об этом предупреждает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его мнению, именно сейчас, когда кризис идет на спад, активнее всего проявляются революционные настроения. "И в такой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать, именно так появляется запрос на перемены", - цитируют Федорова российские СМИ .

Он заметил, что запрос на стабильность в российском обществе сейчас уходит на периферию, сменяясь запросом на перемены, а политическая борьба идет именно за то, какими именно эти перемены будут, чей образ перемен возобладает.

"Вот эта борьба за будущее сейчас развора​чивается, и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ. Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года", — пояснил Федоров.

Напомним, две трети россиян считают, что в РФ экономический кризис.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Головка Путина. Россияне могут не увидеть своего президента на днеКорабль дураков. Почему мы хотим перемен, но отчаянно боимся будущегоВице-президент США пока не хочет становиться президентом

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 8700
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 10037
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 3371
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2058
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 6521
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 6891
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1584
  1. На смену кратковременному похолоданию опять придет жара 3309 / 3569
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 3147 / 3314
  3. Уникальный старинный трамвай в Киеве порезали на металлолом 2804 / 3198
  4. Роман Абрамович подал на развод 2778 / 2987
  5. Идет баржа. Зачем "Нибулон" запустил в Киев баржу с арбузами 2081 / 2334
  6. Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине 1948 / 2110
  7. Американцы верифицируют украинское оружие 1856 / 2155
  1. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 38 / 3314
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 17 / 10037
  3. Украинец стал новым канадским астронавтом 16 / 2404
  4. Корабль дураков. Почему мы хотим перемен, но отчаянно боимся будущего 12 / 1383
  5. Тиллерсон усмотрел готовность России говорить о разрешении конфликта в Украине 10 / 2110
  6. Сходить в столичный общественный туалет станет дороже 9 / 1254
  7. Враг государства. Как ветерана МВД из Крыма стали считать в России экстремистом 8 / 1607
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.