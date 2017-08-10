Варшава проведет расследование по делу массовых убийств поляков в СССР

Польша собирается провести расследование по делу массовых убийств поляков в СССР в 1937-1938 годах.

Для этого Институт национальной памяти Польши направит запросы по делу о массовых убийствах поляков прокуратурам России, Беларуси и Украины.

Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на Rzeczpospolita.

Следствие намерено выяснить перечень жертв и имена сотрудников НКВД, которые участвовали в массовых убийствах поляков. Также институт хочет знать, живы ли еще эти работники НКВД.

Напомним, 1936 году, на фоне подготовки Кремля к общему с Третьим Рейхом разделу Польши, состоялась массовая депортация этнических поляков из западных районов Советского Союза (в т.ч. украинского Подолья и Полесья) до Казахстана.

После этого - уже в 1937-м - имела место операция по уничтожению поляков на территории СССР, которая началась по приказу народного комиссара внутренних дел Николая Ежова 15 августа 1937 года и продолжалась до 15 ноября 1938 года. В ее рамках было арестовано и осуждено 139 835 человек. Из этого количества 111 091 человек был приговорен к смертной казни, остальные - отправлены в концлагеря.