Феи из шахты. О чем может рассказать немецкая Тюрингия

Тюрингия, федеральная земля на юго-востоке Германии, прекрасна. Зелёные горы, старинные замки, фахверковые деревушки — всё, что ожидаешь увидеть в Германии, тут есть. Среднестатистическая радость туриста: без особых шедевров, но приятная и красивая в любое время года.

А если на улице мороз, жара или проливные дожди? Для такой погоды есть Зальфельд, он же Заальфельд, в самом центре Тюрингии. 25-тысячный городок, давно забывший о своём шахтёрском прошлом, сгодится и для неспешной прогулки по маршруту "красивая ратуша — ворота Дарртор — барочный замок в парке". Но главная его достопримечательность прячется под землёй на юго-восточной околице.

Это "Гроты фей", пещеры в заброшенных глинозёмных шахтах. Ежемесячно их посещают около 15 тыс. человек. Квасцы (сульфат алюминия и калия), которые добывали с XVI века в местных шахтах, использовались как консервант для продуктов и краситель, а ещё добавлялись в некоторые лекарства. С их помощью очищали воду и дубили кожу. Нужная была вещь до середины ХІХ века, но потом появились более действенные химические соединения.

Шахты закрыли в 1850 году. О них забыли на добрых 60 лет. Вспомнили в 1910-м — уже не как о промышленном, а о туристическом объекте. Оказалось, что под землёй очень красиво.

Всё для туриста

Почему феи? Во-первых, звучно. А во-вторых, в средние века их несколько раз упоминали местные документы. Некий Ганс Крепель утверждал в 1635 году, что не только встретил в околицах Зальфельда "моховую женщину", но и мило с ней побеседовал. Был ли Ганс трезвым, истории неизвестно. А в 1662 году "земляная женщина" пыталась украсть в городе человеческого ребёнка и заменить его своим малышом.

Книга рекордов Гиннесса в 1993 году назвала зальфельдские пещеры "самыми разноцветными пещерными гротами мира". И это правда. Были в меловых пещерах Крыма или в Кристальной пещере в подольском селе Крывче? Помните охристую темноту залов и желтоватые сталактиты на стенах? Да, в Зальфельде преобладающим цветом тоже будет охра, там насчитывается до 30 её оттенков.

Может, вам посчастливилось побывать в трёхуровневой Атлантиде в Хмельницкой области или видеть мини-музей трипольской культуры в пещере Млынки около Чорткова на Тернопольщине? Там очень интересно, но в "Гротах фей" всё будет не так. И разница заметна уже на входе.

Украинский турист как привык? Вход в пещеру — железная дверь в скале. Одеться лучше в то, что потом не жалко выбросить. Из инфраструктуры в лучшем случае автостоянка да палатка с водой и скромными сувенирами. В Зальфельде можно поучиться, как выжать из достопримечательности максимум и заставить посетителя раскошеливаться ещё и ещё.

Магазинчик, в котором можно купить различные минералы? Есть такой. Стеклодувная мастерская, где на ваших глазах создают ёлочные игрушки? Имеется. Мастер-классы по выдуванию всё тех же ёлочных игрушек? Регулярно. Детский тематический парк с верёвочными лестницами и домиками на деревьях? Тут, сразу за гротами.

А что в красивом фахверковом особняке рядом с входом? А там Гроттенеум, интерактивный музей пещер и горного дела. Все надписи в нём продублированы на английском, поэтому зайти стоит даже тем, кто на немецком знает только "Гитлер капут".

Как и во все остальные музеефицированные пещеры мира, в "Гроты фей" пускают только с экскурсоводом. Часовые экскурсии проводят на немецком, так что стоит заранее на кассе взять аудиогид на английском.

Перед входом в гроты экскурсовод в строгой чёрной форме горного инженера ХІХ века выдаёт каждому по красному колпаку и коричневому плащу с капюшоном — не то костюм гнома, не то униформу шахтёра. На самом деле такое обмундирование точно позволит вашей одежде остаться чистой.

Дальше скажите "Kдse!" ("сыр") — на холме над стилизованным под средневековую башню входом в гроты стоит гигантская фотокамера, которая делает ваш групповой портрет. Следующая часть ритуала — позвонить в колокольчик у входа. Всё, теперь можно под землю. И следите за головой: в некоторых местах высота коридоров всего 170 см, а ширина — лишь метр.

Протяжённость подземных галерей не слишком велика: посетителей водят в три зала. В первом рассказывают о работе на средневековой шахте и о радиационной очистке окружающей среды, которую тут провели, когда шахта превратилась в туристический объект, — к вопросам экологии немцы относятся очень строго.

В Зальфельде можно поучиться, как выжать из достопримечательности максимум, заставляя туристов раскошеливаться

Во втором зале находится родник с минеральной водой. Именно вода формировала из мягкой породы красочные подземные сталактиты и сталагмиты Зальфельда. Ей потребовалось для этого лет 250–300, потому кристаллы "Гротов фей" гораздо моложе большинства образований в природных пещерах.

Третий зал — так называемое Королевство фей. Он был открыт в 1913 году. Всё самое красивое — именно здесь. Туристические перспективы Зальфельда с этим открытием стали безоблачными. Да и какие облака под землёй?

С 1914-го гроты открыли для посещений. Вскоре рядом заработал павильон с кафе. Оно всё ещё действует — работа не прерывалась даже во время Первой мировой войны. Во время Второй мировой гроты использовали как своеобразное бомбоубежище. Позже Зальфельд стал частью ГДР, и пещеры входили в список достопримечательностей республики, куда возили зарубежных туристов. К началу ХХІ века "Гроты фей" посетило более 20 млн человек.

Камешек на память

В Королевстве фей кристаллы над тихим подземным озером время от времени подсвечиваются под симфоническую музыку разноцветными огнями, и мягкий девичий голос рассказывает сказку о феях в Зальфельде. Ведь одна из основных возрастных групп посетителей пещер — именно дети.

Не волнуйтесь, времени на фотографирование подземного озера экскурсоводы дают с лихвой. Никто не будет толкать вас длиннофокусными объективами и ставить на ногу штатив.

А когда экскурсия подойдёт к концу, гид протянет каждому визитёру небольшой самоцвет — из тех, которые встречаются в пещере. Моему мужу достался симпатичный зелёный камешек, а себе я попросила на память дикий аметист.

На выходе, как это бывает в большинстве музеев Европы, — магазин с местными сувенирами. Фигурки фей, футболки с драконами, шоколадки в жестяных коробках с видами зальфельдской ратуши, мешочки с сокровищами троллей (ни малейшего представления, что там может быть), гномьи колпаки, фотоальбомы, магниты, чашки, спиннеры (куда сейчас без них?), зонты с видами города — да что угодно, на любой вкус!

Шоколадки, кажется, — наилучший выбор: в городе работает шоколадная фабрика "Штольверк", и её продукция (плитки, пасхальные яйца, шоколадные ёлочные игрушки, трюфели) очень вкусная.

Если позволит время, стоит зайти в местный городской музей во францисканском монастыре (ХІІІ в.) в центре города. Там впечатляющая коллекция Санта-Клаусов со всего мира. Есть даже десяток ватных экземпляров с советским провенансом.

А ещё — готические деревянные алтари-складни, те самые красители из квасцов в древних колбах, зальфельдские швейные машинки, чучела ярких птиц, оружие, посуда и тюрингские народные костюмы. В общем, всего понемногу. В отдельных залах восстановлены средневековый школьный класс, обувная мастерская и кухня конца ХІХ века.