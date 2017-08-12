Самый старый мужчина на Земле умер в Израиле

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на "Haaretz".

Отмечается, что через месяц ему исполнилось бы 114 лет.

"Мы уверены, что он умер со спокойным сердцем, зная, что его похоронят в Израиле. Большинство людей, которых он знал, не были настолько удачливы, чтобы их похоронили, не говоря уже о том, чтобы это произошло на территории Израиля", - заявили члены его семьи.

Переживший Холокост Криштал был объявлен самым старым мужчиной планеты в 2016 году.

Напомним, три чашки кофе в день могут продлить жизнь.