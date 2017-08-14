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Главная » Мир » Потакание российскому империализму привело ко вторжениям в Грузию и Украину, – Мацеревич

Потакание российскому империализму привело ко вторжениям в Грузию и Украину, – Мацеревич

Потакание российскому империализму привело ко вторжениям в Грузию и Украину, – Мацеревич
Антони Мацеревич / Фото: wiadomosci.gazeta.pl

Министр обороны Польши также обвинил РФ в авиакатастрофах польского правительственного самолета под Смоленском и малазийского пассажирского в Донбассе

14.08.17 958
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Вторжение в Грузию, а затем в Украину, российские войска в Сирии, ядерная программа КНДР, Смоленская катастрофа и трагедия MH17 – это следствие потакания российскому империализму. Такое мнение высказал министр обороны Польши Антони Мацеревич, передает LIGA.net со ссылкой на RMF24.

"В 2008 году Грузия подверглась нападению, затем – Украина. Российские войска были введены в Сирию, а Северная Корея, при поддержке Китая и России, провела дальнейшие испытания ядерных баллистических ракет, направленных непосредственно на нашего стратегического союзника – США", – сказал Мацеревич.

Он добавил, что к этому списку нельзя не причислить и Смоленскую катастрофу, а также судьбу сбитого над Украиной российской ракетой малазийского Boeing.

"В обоих случаях, улики ведут в Москву, и в обоих случаях поведение России совпадает с систематическим планом территориальной агрессии", – заявил глава польского Минобороны.

Напомним, 8 августа 2008 года начался российско-грузинский вооруженный конфликт, так называемая "августовская" или "пятидневная война", следствием которой стали сотни смертей, вынужденное переселение тысяч граждан и потеря Грузией двух регионов – Южной Осетии и Абхазии. В августе 2008 года погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя. С югоосетинской стороны погибли 380 человек, большинство из них — военнослужащие.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций. Кроме того, Россия осуществляет финансирование незаконных вооруженных формирований и непосредственное руководство боевиками, оккупировавшими часть территории и ведущими боевые действия в украинском Донбассе.

В сентябре 2015 года Совет федерации РФ дал согласие на использование вооруженных сил России в Сирии. Большинство ударов российской авиации в Сирии наносятся не по позициям ИГИЛ, а по территориям, контролируемым оппозицией к режиму президента Башара Асада.

В 2010 году Ту-154 президента Польши разбился при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. По результатам расследования авиакатастрофы Межгосударственный авиационный комитет (Россия) сделал вывод о том, что непосредственной причиной стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. В то же время польская сторона настаивает на поиске и наказании виновных, настаивая на том, что аэродром не был соответствующим образом подготовлен, не был закрыт по метеоусловиям, а в диспетчерской в момент посадки находились посторонние люди – военные чины ВВС России. Также в отчете комиссии государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши указывается, что руководитель зоны посадки передал экипажу подтверждение правильности курса и глиссады в то время, как фактически самолет находился за пределами зоны допустимых отклонений. Также польская сторона утверждает, что руководитель зоны посадки не сообщил экипажу о снижении ниже глиссады (кривой, по которой осуществляется посадка) и "опоздал" с командой прекратить снижение, чтобы избежать столкновения самолета с землей.

17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над частью Донецкой области, оккупированной террористами, которых финансирует и снабжает оружием РФ. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

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