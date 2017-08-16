Далай-лама поделился своей странной мечтой

Теперь его могут не пустить в Америку

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV заявил, что мечтает о том, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву.

Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант".

Он считает, что это позволило бы жителям России и США сблизиться.

В интервью Далай-лама подчеркнул, что, несмотря на общеевропейский кризис гуманитарных ценностей, тенденции усиления авторитаризма в мире и тягу к "сильной руке", медленно, но верно зарождается движение, противостоящее им.

"Я смотрю на Америку и слышу очень много критики в адрес Белого дома. Многие из тех, кто поддерживал Дональда Трампа, сейчас выступают против него. Я смотрю на Россию и вижу выступления против коррупции и так далее. Думаю, в сталинские времена это было невозможно. Не так быстро, как вам бы хотелось, но перемены происходят. Я верю в большое будущее России. Россия на самом деле может стать настоящим мостом между Востоком и Западом", - сказал он.

"Знаете, моя мечта - чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. В русском менталитете НАТО - символ враждебной силы. Если офис Альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе. Боюсь, правда, что после такого предложения меня теперь и в Америку не пустят", - добавил Далай-лама.

Он отметил, что несмотря на то, что Британия выходит из ЕС, многим британцам это не нравится, идет дискуссия, граждане открыто высказывают свое несогласие.

"Возьмем Китай. Коммунистическая система, авторитарные лидеры. Но среди интеллигенции растет число людей с другими взглядами. То же самое касается отношения обществ к войне и насилию. В канун и во время иракского кризиса миллионы людей от Австралии до США открыто выступили против войны. Я уверен, что мы должны рассматривать мировые процессы с точки зрения степени развития личности. То есть на человеческом уровне, а не на уровне политических лидеров", - продолжил он.

По словам Далай-ламы, лидеры часто бывают эгоистичны, движимы желанием удержать власть и множеством других мотивов, но они не могут и не должны быть символами народов.

"Политические лидеры не вечны, они пытаются и будут пытаться контролировать все, но они не сто лет живут", - заключил он.

Напомним, Порошенко ждет признания автокефалии украинской церкви.