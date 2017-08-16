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Главная » Мир » Российские банки отключают от SWIFT, - СМИ

Российские банки отключают от SWIFT, - СМИ

Российские банки отключают от SWIFT, - СМИ
Санкции / Фото: bigmir.net

За Иран и Сирию

16.08.17 1489
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Российскую финансовую организацию Темпбанк отключили от международной системы обмена финансовыми данными SWIFT.

Об этом сообщают осведомленные источники, передает "Взгляд".

Причиной для такого жесткого шага со стороны Вашингтона, по предварительной информации, могло стать обеспечение финансовых операций по таким направлениям как Россия - Сирия, Россия - Иран.

По данным источников, Темпбанк после снятия с Ирана санкций открыл корреспондентские счета иранскому центробанку и ряду крупных банков страны, после чего на имя председателя правления Темпбанка Михаила Гаглоева пришло письмо от правозащитной организации "Объединение против ядерной программы Ирана" (UANI), в котором банк предостерегали от сотрудничества с Ираном и сирийскими компаниями.

Ранее, в 2016 году правозащитное агентство угрожало руководству Темпбанка введением персональных санкций из-за сотрудничества с иранскими и сирийскими компаниями.

Напомним, в 2016 году США ввели санкции против девяти менеджеров российского Темпбанка, который стал фигурантом ограничительного американского списка в мае 2014 года.

Минюст США заявлял, что Темпбанк оказывал помощь сирийскому режиму Башара Асада, переводя через свою финансовую систему транзакции на "миллионы долларов", а также сотрудничал с сирийской госкорпорацией Sytrol, также находящейся в санкционном списке США.

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