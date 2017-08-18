Твит Трампа о теракте в Испании возмутил общественность

Президент США с одобрением вспомнил о казни исламистов в то время, когда весь мир скорбит о погибших жертвах

Средства массовой информации возмутились сообщению президента США Дональда Трампа в сети Twitter, которым тот отреагировал на теракт в Барселоне. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На взгляд Трампа, в борьбе с терроризмом исламистов следует прибегать к радикальным методам.

Сначала глава Белого дома осудил атаку на Барселону.

"Соединенные Штаты осуждают террористическое нападение в Барселоне, Испания, и сделают все необходимое, чтобы помочь. Будьте стойкими и сильными, мы любим вас!" – заявил президент США.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2017 г.

В другом твите, появившемся впоследствии, Трамп призвал вспомнить рассказ о американского генерала Джона Першинга, который в начале ХХ века якобы расстрелял на Филиппинах 49 пленных исламистов, вымочив пули в свиной крови, чтобы таким образом закрыть им дорогу в рай.

"Изучите, как генерал США Першинг обошелся с террористами, когда схватил их. От радикального исламистского терроризма избавились на 35 лет", – подчеркнул он.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2017 г.

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Нынешний хозяин Белого дома уже не впервые ссылается на рассказ, не раз опровергнутый историками как вымысел. Еще во время своей предвыборной кампании Трамп вспоминал такие действия как способ противодействия исламистам. Такие заявления вызвали шквал критики со стороны американских СМИ.

Журналисты обвиняют Трампа, что тот расхваливает казнь военнопленных тогда, когда весь мир скорбит по погибшим в результате теракта в Барселоне.