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Главная » Мир » Твит Трампа о теракте в Испании возмутил общественность

Твит Трампа о теракте в Испании возмутил общественность

Твит Трампа о теракте в Испании возмутил общественность
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Президент США с одобрением вспомнил о казни исламистов в то время, когда весь мир скорбит о погибших жертвах

18.08.17 123
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Средства массовой информации возмутились сообщению президента США Дональда Трампа в сети Twitter, которым тот отреагировал на теракт в Барселоне. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На взгляд Трампа, в борьбе с терроризмом исламистов следует прибегать к радикальным методам.

Сначала глава Белого дома осудил атаку на Барселону.

"Соединенные Штаты осуждают террористическое нападение в Барселоне, Испания, и сделают все необходимое, чтобы помочь. Будьте стойкими и сильными, мы любим вас!" – заявил президент США.

В другом твите, появившемся впоследствии, Трамп призвал вспомнить рассказ о американского генерала Джона Першинга, который в начале ХХ века якобы расстрелял на Филиппинах 49 пленных исламистов, вымочив пули в свиной крови, чтобы таким образом закрыть им дорогу в рай.

"Изучите, как генерал США Першинг обошелся с террористами, когда схватил их. От радикального исламистского терроризма избавились на 35 лет", – подчеркнул он.

Нынешний хозяин Белого дома уже не впервые ссылается на рассказ, не раз опровергнутый историками как вымысел. Еще во время своей предвыборной кампании Трамп вспоминал такие действия как способ противодействия исламистам. Такие заявления вызвали шквал критики со стороны американских СМИ.

Журналисты обвиняют Трампа, что тот расхваливает казнь военнопленных тогда, когда весь мир скорбит по погибшим в результате теракта в Барселоне.

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