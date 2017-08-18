Теракт в Барселоне организовала ячейка из 8 или 12 человек, – СМИ

Террористы намеревались провести и другие теракты, используя канистры с бутаном

Власти Испании считают, что на территории страны существует террористическая ячейка из восьми человек, которая и провела теракт в Барселоне 17 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в минюсте страны, передает УНИАН.

По словам источника, террористы намеревались провести и другие теракты, используя канистры с бутаном.

Министр внутренних дел Каталонии Хоакин Форн также сообщил, что следствие рассматривает версию о том, что террористы хотели использовать подобные канистры при теракте в Барселоне.

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В то же время издание El Pais со ссылкой на предварительные данные расследования сообщает, что террористические акты в Барселоне и Камбрильсе устроила ячейка из 12 человек, передает РБК-Украина.

В группу входили пятеро ликвидированных боевиков, которые совершили наезд на пешеходов в Камбрильсе, а также трое задержанных по подозрению в причастности к теракту в Барселоне.

По данным El Pais, следствие разыскивает еще четверых террористов, в том числе водителя фургона, который врезался в толпу пешеходов в Барселоне.

Напомним, вечером 17 августа белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны. По последним данным, 13 человек погибли, более 100 пострадали.

Задержаны трое подозреваемых, но не водитель фургона – его поиски продолжаются. В рамках рейдов в каталонском городе Камбрильс были ликвидированы пятеро подозреваемых в подготовке нового теракта.

Бутан – бесцветный горючий газ, со специфическим запахом. Вдыхание бутана вызывает галлюцинации, удушье и сердечную аритмию. Легковоспламеним.