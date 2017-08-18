Подтверждена связь между терактами в Каталонии и взрывом в Альканаре

Тогда в результате двух взрывов, произошедших с разницей в несколько часов, один человек погиб и несколько пострадали

Власти Каталонии подтвердили, что теракты в Барселоне и Камбрилсе связаны со взрывами в жилом доме, которые накануне произошли в городе Альканар в каталонской провинции Таррагона.

Тогда в результате двух взрывов, произошедших с разницей в несколько часов, один человек погиб и несколько пострадали. Сначала полиция называла предварительной версией утечку газа. Однако теперь сообщается о том, что в этом доме могли готовить взрывчатку для терактов.



Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на El Pais.

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Напомним, 17 августа, по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Власти назвали случившееся терактом, а террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, хотя эксперты призывают воспринимать подобные заявления ИГИЛ с осторожностью.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое – марокканец и житель Мелильи – испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, который сумел скрыться.

Позже стало известно, что полиция арестовала третьего подозреваемого в совершении теракта в Барселоне.

Этот теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.