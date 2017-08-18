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Главная » Мир » Главный подозреваемый в совершении теракта в Барселоне – 17-летний подросток
Теракты в Испании

Главный подозреваемый в совершении теракта в Барселоне – 17-летний подросток

Главный подозреваемый в совершении теракта в Барселоне – 17-летний подросток
Мусса Укабир / Фото из открытых источников

Мусса Укабир может быть вооружен и опасен

18.08.17 44
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Главным подозреваемым в совершении теракта в Барселоне является 17-летний Муcса Укабир, который скрылся с места атаки и считается опасным. Об этом сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Европейская правда.

Мусса Укабир – брат Дрисса Укабира, которого ранее считали подозреваемым в теракте. Его документы нашли в салоне автомобиля, под колесами которого на улице Рамбла в Барселоне погибли 13 человек.

Однако вечером 17 августа Дрисса пришел в полицию и заявил, что у него украли документы, а в момент совершения теракта он, по его словам, находился в городе Риполь. Впоследствии полиция сообщила о задержании Дрисса Укабира в Риполи.

Полиция предполагает, именно Мусса Укабир был за рулем фургона, который совершил наезд на людей. После совершения теракта он, прикрывшись кепкой, бежал из центра Барселоны.

Полиция не исключает, что Мусса может быть вооружен, а значит опасен.

Правоохранители рассматривают гипотезу, что Мусса похитил документы у своего брата Дрисса, чтобы арендовать два фургона для совершения теракта. Один фургон был использован во время атаки, другой через несколько часов после атаки в Барселоне обнаружили в муниципалитете Вик.

Напомним, вечером 17 августа в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом квартале Рамбла. В результате теракта погибли 13 человек, более 100 человек получили ранения. Двое нападавших были задержаны полицией, третьего застрелили в перестрелке.

"Исламское государство" заявило о своей ответственности за нападение.

В ночь на 18 августа в городе Камбрильс, расположенном в 130 км от Барселоны, автомобиль наехал на пешеходов, пострадали восемь человек, полиция признала инцидент терактом. Во время перестрелки правоохранители убили на месте четырех террористов, пятый умер от ран. На террористах были жилеты со взрывчаткой, полиция провела контролируемые взрывы. Днем 18 августа одна из пострадавших скончалась в больнице.

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