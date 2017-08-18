В Финляндии произошла резня, есть жертвы

В центре Турку днем в пятницу, 18 августа, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих.
Как передают европейские СМИ со ссылкой на "Express", один человек погиб, еще как минимум пятеро ранены.
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Полиция подстрелила нападавшего в ногу и задержала его, однако поиски возможных соучастников продолжаются.
Место нападения оцеплено силовиками, полиция просит не приближаться к центру города.
Напомним, резню бензопилой в Швейцарии устроил неоднократно судимый.