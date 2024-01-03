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Украина

В Одессе женщина в магазине порезала ножом коллег, потому что ей вовремя не выдали зарплату (фото)

новости одесса, магазин, зарплата, продавщица, женщина устроила резню, работодатель

Работница долгое время не ходила на работу, потому что работодатель задержал выплату заработной платы, но в этот день пришла и решила забрать заработанное из кассы магазина.

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В Одессе продавщица магазина полуфабрикатов устроила резню на рабочем месте. Она с ножом набросилась на коллег. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Инцидент произошел 3 января в магазине на Фонтанской дороге в Одессе. О поножовщине в торговой точке полиции сообщила случайная прохожая.

Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что одна из сотрудниц магазина из-за задержки заработной платы некоторое время не появлялась на работе, а утром пришла и начала угрожать двум коллегам кухонным ножом, который прихватила с собой. Женщина пыталась забрать из кассы деньги, которые ей задолжали.

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Продавщице ей помешали, поэтому женщина набросилась на коллег с ножом.

Пострадавших женщин доставили в больницу. У одной работницы резаная рана затылочной области головы, а у другой — резаная рана шеи. Им оказали помощь, угрозы жизни нет.

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Правонарушительницу задержали, а орудие преступления изъяли.

"Сведения о событии внесли в ЕРДР по признакам ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство с применением холодного оружия). Решается вопрос о сообщении правонарушительнице о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет", — сообщил заместитель начальника следственного отдела территориального подразделения полиции Роман Заднипряный.

Напомним, что в Приморском на Херсонщине оккупанты пытали и пытали ножом предпринимателя. Несколько мужчин в военной форме ворвались в дом владельца известного спортклуба "Шторм", провели у него обыск, пытали, ранили ножом в шею и ограбили.

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