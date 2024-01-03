В Одессе женщина в магазине порезала ножом коллег, потому что ей вовремя не выдали зарплату (фото)

Работница долгое время не ходила на работу, потому что работодатель задержал выплату заработной платы, но в этот день пришла и решила забрать заработанное из кассы магазина.

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В Одессе продавщица магазина полуфабрикатов устроила резню на рабочем месте. Она с ножом набросилась на коллег. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Инцидент произошел 3 января в магазине на Фонтанской дороге в Одессе. О поножовщине в торговой точке полиции сообщила случайная прохожая.

Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что одна из сотрудниц магазина из-за задержки заработной платы некоторое время не появлялась на работе, а утром пришла и начала угрожать двум коллегам кухонным ножом, который прихватила с собой. Женщина пыталась забрать из кассы деньги, которые ей задолжали.

Продавщице ей помешали, поэтому женщина набросилась на коллег с ножом.

Пострадавших женщин доставили в больницу. У одной работницы резаная рана затылочной области головы, а у другой — резаная рана шеи. Им оказали помощь, угрозы жизни нет.

Правонарушительницу задержали, а орудие преступления изъяли.

"Сведения о событии внесли в ЕРДР по признакам ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство с применением холодного оружия). Решается вопрос о сообщении правонарушительнице о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет", — сообщил заместитель начальника следственного отдела территориального подразделения полиции Роман Заднипряный.

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