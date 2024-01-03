В Одесі жінка в магазині порізала ножем колег, бо їй вчасно не видали зарплату (фото)

Працівниця тривалий час не ходила на роботу, бо роботодавець затримав виплату заробітної плати, але цього дня прийшла і вирішила забрати зароблене з каси магазину.

Related video

В Одесі продавчиня магазину напівфабрикатів влаштувала різанину на робочому місці. Вона з ножем накинулася на колег. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Інцидент стався 3 січня в магазині на Фонтанській дорозі в Одесі. Про різанину в торговельній точці поліції повідомила випадкова перехожа.

Прибувши на місце, співробітники поліції встановили, що одна з працівниць магазину через затримку заробітної плати деякий час не зʼявлялась на роботі, а вранці прийшла і почала погрожувати двом колегам кухонним ножем, який прихопила із собою. Жінка намагалася забрати з каси гроші, які їй заборгували.

Продавчині їй завадили, тож жінка накинулася на колежанок з ножем.

Потерпілих жінок доправили до лікарні. В однієї працівниці різана рана потиличної ділянки голови, а в іншої – різана рана шиї. Їм надали допомогу, загрози життю немає.

Правопорушницю затримали, а знаряддя злочину вилучили.

"Відомості про подію внесли до ЄРДР за ознаками ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням холодної зброї). Вирішується питання про повідомлення правопорушниці про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років", — повідомив заступник начальника слідчого відділу територіального підрозділу поліції Роман Задніпряний.

Нагадаємо, що у Приморському на Херсонщині окупанти катували та штрикали ножем підприємця. Кілька чоловіків у військовій формі увірвалися до будинку власника відомого спортклуба "Шторм", провели в нього обшук, катували, поранили ножем у шию і пограбували.

Раніше повідомлялося, що у Нью Йорку чоловік влаштував різанину у родині і напав з ножем на копів. До служби спасіння 911 зателефонувала молода жінка і сказала, що її двоюрідний брат вбиває членів її родини.