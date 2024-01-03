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Україна

В Одесі жінка в магазині порізала ножем колег, бо їй вчасно не видали зарплату (фото)

новини одеса, магазин, зарплата, продавчиня, жінка влаштувала різанину, роботодавець

Працівниця тривалий час не ходила на роботу, бо роботодавець затримав виплату заробітної плати, але цього дня прийшла і вирішила забрати зароблене з каси магазину.

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В Одесі продавчиня магазину напівфабрикатів влаштувала різанину на робочому місці. Вона з ножем накинулася на колег. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Інцидент стався 3 січня в магазині на Фонтанській дорозі в Одесі. Про різанину в торговельній точці поліції повідомила випадкова перехожа.

Прибувши на місце, співробітники поліції встановили, що одна з працівниць магазину через затримку заробітної плати деякий час не зʼявлялась на роботі, а вранці прийшла і почала погрожувати двом колегам кухонним ножем, який прихопила із собою. Жінка намагалася забрати з каси гроші, які їй заборгували.

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Продавчині їй завадили, тож жінка накинулася на колежанок з ножем.

Потерпілих жінок доправили до лікарні. В однієї працівниці різана рана потиличної ділянки голови, а в іншої – різана рана шиї. Їм надали допомогу, загрози життю немає.

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Правопорушницю затримали, а знаряддя злочину вилучили.

"Відомості про подію внесли до ЄРДР за ознаками ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням холодної зброї). Вирішується питання про повідомлення правопорушниці про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років", — повідомив заступник начальника слідчого відділу територіального підрозділу поліції Роман Задніпряний.

Нагадаємо, що у Приморському на Херсонщині окупанти катували та штрикали ножем підприємця. Кілька чоловіків у військовій формі увірвалися до будинку власника відомого спортклуба "Шторм", провели в нього обшук, катували, поранили ножем у шию і пограбували.

Раніше повідомлялося, що у Нью Йорку чоловік влаштував різанину у родині і напав з ножем на копів. До служби спасіння 911 зателефонувала молода жінка і сказала, що її двоюрідний брат вбиває членів її родини.