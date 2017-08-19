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Главная » Мир » В Испании могут ввести наивысший уровень террористической угрозы
Теракты в Испании

В Испании могут ввести наивысший уровень террористической угрозы

В Испании могут ввести наивысший уровень террористической угрозы
Фото из открытых источников

МИД выступил с рекомендациями по пребыванию украинцев, прежде всего, в Барселоне и Таррагоне

19.08.17 11
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МИД Украины в связи с террористическими актами в испанских Барселоне и Камбрильсе призывает украинцев соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, посещения туристических мест, а также иметь с собой оригиналы паспортов.

Об этом сообщает пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью в Каталонии (Королевство Испания) из-за террористических актов, которые были совершены в городах Барселона (17.08.2017) и Камбрильс (18.08.2017), рекомендуем гражданам Украины, которые планируют свое путешествие в Испанию, прежде всего в Барселону и Таррагону, и тем, которые уже находятся в этой стране, соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, посещения туристических мест. Рекомендуем неуклонно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании и иметь при себе оригиналы паспортных документов", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на территории Испании в ближайшее время может быть введен 5 (наивысший) уровень террористической угрозы, что предусматривает незапланированные проверки документов, досмотр личных вещей и транспортных средств как граждан Испании, так и иностранцев.

В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины рекомендуют безотлагательно сообщать об этом на горячую линию Генерального консульства Украины в Барселоне: +34-629-38-2936, адрес электронной почты: gc_esb@mfa.gov.ua, посольства Украины в Королевстве Испания: +34-620-641-324, адрес электронной почты: emb_es@mfa.gov.ua, на горячую линию полиции Барселоны +34932142124, +34900400012 или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, отец барселонского террориста заявил, что его сын никому не причинял вреда.

 

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