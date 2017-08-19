Резня в Финляндии: полиция задержала еще четверых подозреваемых

18-летний марокканец убил двоих и ранил восемь человек

В Финляндии 19 августа 2017 года полиция задержала еще четырех марокканцев, которые могут быть причастны к нападению с ножом в городе Турку. Об этом сообщает DW.

18 августа вооруженный ножом 18-летний гражданин Марокко бросился на прохожих. Два человека умерли от причиненных ранений, еще восемь находятся в больницах.

Инцидент расследуют как преступление "с террористическим намерением". Полиция задержала нападавшего.

По версии финской полиции, злоумышленник целенаправленно бросался на женщин. Обе жертвы атаки, погибшие от ранений, и еще шестеро пострадавших – женщины.

Нападавщий прибыл в Финляндию в 2016 году. Финские СМИ сообщили, что его просьбу об убежище финские ведомства отклонили.

По всей стране усилены меры безопасности, в частности, в аэропорту Хельсинки и на вокзалах. Национальные флаги на официальных зданиях приспущены в знак траура.

Уровень террористической опасности в стране спецслужбы не повышали, он остался на втором уровне из четырех.