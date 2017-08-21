СМИ: В Каталонии полиция ликвидировала террориста с поясом смертника

В населенном пункте Субиратс недалеко от Барселоны полиция застрелила мужчину с поясом смертника. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции, передает РБК-Украина.

По данным издания, застреленный мужчина похож на предполагаемого исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абуяакуба.

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Reuters со ссылкой на источники в полиции сообщает, что в результате инцидента один человек был ранен. "Один человек ранен в ходе инцидента в Субиратс, к западу от Барселоны", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.