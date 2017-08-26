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Главная » Мир » Видео В Барселоне 500 тыс. человек вышли на марш против терроризма

Видео В Барселоне 500 тыс. человек вышли на марш против терроризма

<span class="label red">Видео</span> В Барселоне 500 тыс. человек вышли на марш против терроризма
Король Филипп VI на марше / Фото: twitter.com/XSalaimartin

Участие в митинге приняли король Филипп VI и премьер Мариано Рахой

26.08.17 101
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В Барселоне сотни тысяч человек вышли на массовую акцию против терроризма, организованную в связи с терактами 17 августа, в результате которых погибли 16 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Guardian.

Марш прошел под лозунгом:"No tinc por", что с каталонского переводится, как: "Я не боюсь", участники акции несли транспаранты, флаги и таблички с этой надписью. По словам полиции Барселоны, в акции приняли участие 500 тыс. человек.

На митинг вышли также премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI. Отметим, что таким образом Филипп VI стал первым испанским монархом, посетившим демонстрацию.

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