В Барселоне сотни тысяч человек вышли на массовую акцию против терроризма, организованную в связи с терактами 17 августа, в результате которых погибли 16 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Guardian.

Марш прошел под лозунгом:"No tinc por", что с каталонского переводится, как: "Я не боюсь", участники акции несли транспаранты, флаги и таблички с этой надписью. По словам полиции Барселоны, в акции приняли участие 500 тыс. человек.

На митинг вышли также премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI. Отметим, что таким образом Филипп VI стал первым испанским монархом, посетившим демонстрацию.