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Главная » Мир » В первом полугодии 2017 года чистая прибыль Газпрома упала на 35%
В первом полугодии 2017 года чистая прибыль Газпрома упала на 35%
Фото: tvc.ru

В первом полугодии 2017 года чистая прибыль Газпрома упала на 35%

Чистый долг компании вырос на 19% до 2,29 трлн рублей

30.08.17 110
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Чистая прибыль российского Газпрома с января по июнь 2017 года составила 408,05 млрд руб, что почти на 34,7% ниже, чем за первое полугодие 2016 года. Об этом говорится в отчете по МСФО, опубликованном на сайте компании.

Так, за первые шесть месяцев 2016 года чистая прибыль компании составила 625,405 млрд руб.

Величина прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром", уменьшалась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 381,346 млрд руб.

 Сообщается, что выручка от продаж за отчетный период 2017 года выросла на 4,8% до 3,21 трлн руб. Увеличение этого показателя в основном вызвано ростом продаж сырой нефти, продуктов нефтегазопереработки, электрической и тепловой энергии.

Кроме того, чистый долг Газпрома вырос на 19% и по состоянию на 30 июня 2017 года составляет 2,29 трлн руб.

Напомним, АМКУ 25 января 2016 года принял решение оштрафовать Газпром на 85,966 млрд грн за "нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях и было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК "Нафтогаз Украины" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя".

Позже сумма штрафа увеличилась вдвое из-за начисления пени, так как Газпром отказался оплачивать штраф.

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