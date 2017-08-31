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Главная » Мир » Макрон: Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рук

Макрон: Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рук

Макрон: Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рук
Эммануэль Макрон / Фото: independent.co.uk

Французский президент имеет серьезные разногласия с российским лидером по ситуации в Украине

31.08.17 523
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Президент Франции Эммануэль Макрон имеет серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным касательно Украины и "не позволит, чтобы ему всё сошло с рук". Об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, передает Украинская правда.

"Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно...  По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит, чтобы ему всё сошло с рук", - сказал Макрон.

Напомним, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России не будут сняты до выполнения РФ всех условий. 

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