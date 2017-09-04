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Главная » Мир » Инфографика Ловкость рук. Как чрезмерное увлечение big data может привести к неверным решениям
<span class="label red">Инфографика</span> Ловкость рук. Как чрезмерное увлечение big data может привести к неверным решениям
Фото: из открытых источников

Инфографика Ловкость рук. Как чрезмерное увлечение big data может привести к неверным решениям

Одним словом, статистика — вещь хорошая, но здравый смысл никто не отменял

Евгений Гордейчик, Александр Шатов - 04.09.17 302
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Обработка большого количества данных из профилей соцсетей, статистики госорганов и результатов работы крупных корпораций позволяет делать интересные наблюдения. К примеру, в Google выяснили, что оценки в дипломе никак не влияют на успехи сотрудника. А сотовый оператор CellTel обнаружил, что по всплеску продаж ваучеров для пополнения мобильного можно прогнозировать вооружённые конфликты в Африке (перед военным конфликтом наблюдается инфляция, и телефонные карты в беднейших странах становятся самой надёжной "валютой").

Однако чрезмерное увлечение big data может привести к неверным решениям на основе некорректно интерпретированных данных. К примеру, в 2004 году в США разразился скандал. Анализ медицинской статистики показал, что женщины, принимавшие после наступления менопаузы гормональные препараты, значительно реже умирали от инфаркта. Врачи начали убеждать всех пациенток принимать гормоны. Однако через несколько лет выяснилось, что их приём не влияет на состояние сердца. Просто подобные препараты довольно дорого стоят и их пили в основном обеспеченные женщины, заботящиеся о своём здоровье.

А аналитик big data Тилер Вигель в своей книге "Неправдивые корреляции" привёл примеры явно бессмысленной интерпретации big data.

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