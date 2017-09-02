Россия скрывает истинные масштабы "Запада-2017", - Пентагон

В НАТО уверены, что РФ специально не пригласила наблюдателей

Командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес выразил недоверие в отношении учений "Запад - 2017".

Об этом сообщает Delfi.

"Русские не дали нам серьезных причин верить цифрам, о которых они говорят", - сказал Ходжес

Москва заявила о 13 000 военнослужащих, но в НАТО уверены, что эта цифра искусственно занижена дабы не приглашать наблюдателей.

"Я считаю, что все могло бы быть разрешено и все бы могли бы расслабиться, если бы Российская Федерация всюду пригласила СМИ, как это делается в литовских, германских и американских вооруженных силах", - заявил Ходжес.

Он также подчеркнул о своей уверенности в сдерживающих силах НАТО, которые будут соблюдать бдительность на период учений.

Напомним, Украина ответит России и Беларуси "Непоколебимой стойкостью-2017".