Глава Чечни (РФ) Рамзан Кадыров возмутился тем, что российские СМИ активно освещают теракты в Европе, но умалчивают о массовых убийствах мусульман в Мьянме.

Видео со словами Кадырова опубликовано на YouTube.

"Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек — все молчат", - сказал Кадыров.

"И, если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция", - добавил он.

Напомним, на западе Мьянмы в результате столкновений между силовиками и представителями этнического меньшинства рохинджа, в основном исповедующими ислам, только за последнюю неделю погибли не менее 400 человек. Также не менее 40 тысяч рохинджа за это же время стали беженцами.