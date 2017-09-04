В России на маршруты боевого патрулирования вышли 11 ракетных полков

Во время учений используют около 400 единиц крупногабаритной техники

В России на полигонах от Тверской до Иркутской областей проходят учения ракетных полков с мобильными комплексами "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

Об этом сообщает пресс-центр российского Министерства обороны.

На маршруты боевого патрулирования вышли 11 ракетных полков, треть из которых выполняет интенсивные маневренные действия.

Во время учений используют около 400 единиц крупногабаритной техники, а также подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

"Во время марша колонн в заданный район ракетчики получили вводную о применении условными диверсантами химического оружия. Атака была осуществлена в важкопроходном районе, где не было возможности проложить объездной маршрут", - отмечается в пресс-центре.

Напомним, Украина ответит России и Беларуси "Непоколебимой стойкостью-2017".