Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Посол КНДР в ООН: Испытание водородной бомбы – "подарок" США

Посол КНДР в ООН: Испытание водородной бомбы – "подарок" США

Посол КНДР в ООН: Испытание водородной бомбы – "подарок" США
Руководитель КНДР Ким Чен Ын / Фото: AP

Северная Корея грозится новыми "подарочными пакетами"

05.09.17 28
000

Посол КНДР при ООН Хан Тхэ Сон назвал последнее ядерное испытание "подарком" для США и пригрозил новым в случае "дальнейшего давления Вашингтона на Пхеньян". Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

"Недавние меры по самообороне моей страны, КНДР, являются "подарочным пакетом", адресованным США", – подчеркнул посол.

Хан Тхэ Сон пригрозил новыми ядерными испытаниями в дальнейшем.

"США получат от моей страны больше "подарочных пакетов", если будут полагаться на безрассудные провокации и тщетные попытки давления на КНДР", – добавил северокорейский дипломат.

Напомним, 3 сентября Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы. 

Министр финансов США Стивен Мнучин уже заявил, что представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР. Трамп в свою очередь заявил, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения торговых связей с каждой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Министр обороны Франции: Скоро северокорейские ракеты смогут долететь до ЕвропыПутин о КНДР: Будут "есть траву", но от ядерной программы не откажутсяПоставки летального оружия Украине только усугубят ситуацию, - Путин

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23215
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 9599
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4046
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 3637
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2053
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1166
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2368
  1. Конец света наступит на Земле через 1,3 миллиона лет, - исследование 4632 / 5085
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 4061 / 51065
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 3957 / 4266
  4. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 3883 / 4231
  5. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 3450 / 3767
  6. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 3252 / 3550
  7. Пограничники показали, как укрепили границу накануне российско-белорусских учений "Запад-2017" 2456 / 2825
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 29 / 51065
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 20 / 3550
  3. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 18 / 9599
  4. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 12 / 3767
  5. Конец света наступит на Земле через 1,3 миллиона лет, - исследование 10 / 5085
  6. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 9 / 4266
  7. Суд не разрешил НАБУ провести налоговую проверку депутата Дейдея 8 / 549
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.