Посол КНДР в ООН: Испытание водородной бомбы – "подарок" США

Посол КНДР при ООН Хан Тхэ Сон назвал последнее ядерное испытание "подарком" для США и пригрозил новым в случае "дальнейшего давления Вашингтона на Пхеньян". Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

"Недавние меры по самообороне моей страны, КНДР, являются "подарочным пакетом", адресованным США", – подчеркнул посол.

Хан Тхэ Сон пригрозил новыми ядерными испытаниями в дальнейшем.

"США получат от моей страны больше "подарочных пакетов", если будут полагаться на безрассудные провокации и тщетные попытки давления на КНДР", – добавил северокорейский дипломат.

Напомним, 3 сентября Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы.

Министр финансов США Стивен Мнучин уже заявил, что представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР. Трамп в свою очередь заявил, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения торговых связей с каждой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей.