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Главная » Мир » Сын Трампа на встрече с российским адвокатом интересовался физической формой Клинтон, - СМИ

Сын Трампа на встрече с российским адвокатом интересовался физической формой Клинтон, - СМИ

Сын Трампа на встрече с российским адвокатом интересовался физической формой Клинтон, - СМИ
Дональд Трамп-младший / Фото из открытых источников

Трамп-младший встречался с Натальей Весельницкой в июне 2016 года в Трамп-тауэр в Нью-Йорке

08.09.17 311
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Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что на встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой намеревался получить информацию о "физическом состоянии" Хиллари Клинтон для выполнения работы президента.

"У них была информация относительно физического состояния и квалификации кандидата в президенты. Я решил, что я должен по крайней мере ее выслушать. В зависимости от того, какой информацией они владели, я мог бы затем проконсультироваться с адвокатом, чтобы принять решение ...", - цитирует Трампа-младшего The New York Times, передают мировые СМИ.

Юридический комитет заинтересовала встреча Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года в Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

На встрече Трамп-младший намеревался получить компромат на соперницу своего отца в предвыборной гонке Хиллари Клинтон.

Однако встречу он охарактеризовал как "трату времени", поскольку в действительности речь о компромате на Клинтон во время встречи не велась.

Напомним, российский адвокат Весельницкая готова рассказать Конгрессу США о встрече с сыном Трампа.

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