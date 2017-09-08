Сын Трампа на встрече с российским адвокатом интересовался физической формой Клинтон, - СМИ

Трамп-младший встречался с Натальей Весельницкой в июне 2016 года в Трамп-тауэр в Нью-Йорке

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что на встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой намеревался получить информацию о "физическом состоянии" Хиллари Клинтон для выполнения работы президента.

"У них была информация относительно физического состояния и квалификации кандидата в президенты. Я решил, что я должен по крайней мере ее выслушать. В зависимости от того, какой информацией они владели, я мог бы затем проконсультироваться с адвокатом, чтобы принять решение ...", - цитирует Трампа-младшего The New York Times, передают мировые СМИ.



Юридический комитет заинтересовала встреча Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года в Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

На встрече Трамп-младший намеревался получить компромат на соперницу своего отца в предвыборной гонке Хиллари Клинтон.



Однако встречу он охарактеризовал как "трату времени", поскольку в действительности речь о компромате на Клинтон во время встречи не велась.

Напомним, российский адвокат Весельницкая готова рассказать Конгрессу США о встрече с сыном Трампа.