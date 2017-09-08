Предложения Путина о миротворцах требуют "обстоятельного изучения", - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что инициатива президента России Владимира Путина насчет миротворческой миссии ООН на Донбассе требует "обстоятельного изучения". Об этом он сказал журналистам на брифинге в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает УНИАН.

"Мы ознакомились с большим интересом с инициативой РФ по ооновскому контингенту, обеспечению безопасности ОБСЕ, которые там работают. Мы сейчас рассмотрим эту инициативу с большим вниманием. Подобные решения требуют обстоятельного изучения с нашей стороны и с украинской стороны. Дополнительных комментариев по этому поводу не будет", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопрос, должны ли миротворцы ООН находиться на линии соприкосновения или на всей территории Донбасса, и могут ли россияне принимать в ней участие.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".