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Главная » Мир » Суд России повторно отказал Siemens в аресте турбин в оккупированном Крыму

Суд России повторно отказал Siemens в аресте турбин в оккупированном Крыму

Суд России повторно отказал Siemens в аресте турбин в оккупированном Крыму
Фото: Siemens

Согласно заключению суда, требуемые Siemens "обеспечительные меры не соразмерны возможным последствиям нарушения прав истца"

08.09.17 92
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В Российской Федерации (РФ) суд повторно отказал компании Siemens в аресте турбин на оккупированном полуострове Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Столичный арбитраж во второй раз отказал наложить обеспечительные меры по иску Siemens к "Ростеху" и его дочерним структурам", - говорится в сообщении. Согласно заключению суда, требуемые Siemens "обеспечительные меры не соразмерны возможным последствиям нарушения прав истца".

По мнению суда, доказательств ущерба, во избежание которого необходимо произвести арест агрегатов на полуострове, якобы не предоставлено. Кроме того, "отсутствуют и доказательства, которые подтверждали бы размер этого ущерба", а также не предоставлены доказательства того, что "ответчики осуществляют действия, которые в последующем могут повлиять на исполнение судебного акта".

Ранее сообщалось, что судья Арбитражного суда Москвы 18 августа принял решение об отказе арестовать по иску Siemens четыре газотурбинные установки.

Напомним, Россия для бесперебойного энергоснабжения в оккупированном Крыму строит две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

Скандал с поставками в аннексированный Крым турбин немецкой фирмы Siemens со стороны соседней России разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин из России в Крым, что запрещено санкциями Евросоюза.

10 июля глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

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