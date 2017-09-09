Американское торговое эмбарго против Кубы продлено еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы еще на год.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт Белого дома.
Действие закона, который ограничивает торговые отношения США с Кубой, заканчивается 14 сентября 2017 года. Трамп подписал меморандум, который продлевает торговое эмбарго еще на год - до 14 сентября 2018 года.
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"Я тем самым определяю, что продолжение осуществления этих полномочий в отношении Кубы в течение 1 года отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - подчеркнул американский президент в документе.
Напомним, США перестанут выдавать нелегальным мигрантам с Кубы вид на жительство.