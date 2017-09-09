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Главная » Мир » Американское торговое эмбарго против Кубы продлено еще на год

Американское торговое эмбарго против Кубы продлено еще на год

Американское торговое эмбарго против Кубы продлено еще на год
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

Трамп заявил, что решение принято в интересах США

09.09.17 22
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Президент США Дональд Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы еще на год.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт Белого дома

Действие закона, который ограничивает торговые отношения США с Кубой, заканчивается 14 сентября 2017 года. Трамп подписал меморандум, который продлевает торговое эмбарго еще на год - до 14 сентября 2018 года. 

"Я тем самым определяю, что продолжение осуществления этих полномочий в отношении Кубы в течение 1 года отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - подчеркнул американский президент в документе. 

Напомним, США перестанут выдавать нелегальным мигрантам с Кубы вид на жительство.

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