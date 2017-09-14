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Главная » Мир » Всплеск насилия на идеологической почве в России был закономерен, - протодиакон Кураев

Всплеск насилия на идеологической почве в России был закономерен, - протодиакон Кураев

Всплеск насилия на идеологической почве в России был закономерен, - протодиакон Кураев
Фото: ТАСС

Профессор Московской духовной академии считает, что приложил к этому руку и патриарх

14.09.17 165
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Разжигание гражданского противостояния было спровоцировано намеренно.

Так считает протодиакон Русской православной церкви, профессор Московской духовной академии Андрей Кураев.

Об этом он заявил Росбалту, комментируя последние случаи проявления насилия на основе идеологических и религиозных мотивов в России.

"Я думаю, что это следствие той общей пропагандистской установки, атмосферы, которая создана за последние годы в стране усилиями господина Киселева и прочих наших замечательных крик-шоу. Приложил к этому руку, конечно, и патриарх — тем, что он после скандала с "пуськами", по сути, дал указание православным повсюду искать поводы для демонстрации своих нежных оскорбленных чувств, искать всюду врагов и выводить их на чистую воду, добиваться запретов всего и вся, что кому-то из православных не нравится. Так что все это по-своему закономерно", — заметил Андрей Кураев.

Напомним, Высоцкий был бы не в восторге от нынешней России.

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