В одном из районов Беларуси введен комендантский час

Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на данные Глубокского райисполкома.

Комендантский час будет действовать с 14 по 20 сентября с 22:00 до 6:00.

"Во время комендантского часа жителям запрещается находиться (без необходимости) вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность", - отметили в ведомстве, ссылаясь на закон Беларуси "О военном положении".

Кроме того, Ивацевичский и Борисовский райисполкомы выпустили предупреждения о запрете нахождения гражданских лиц на полигонах "Доманово" и "Борисовский".

"Местные власти напомнили, что там запрещено собирать осколки бомб, снарядов, ракет и взрывателей, металлический лом, трогать неразорвавшиеся боеприпасы. Под запретом на всей территории полигона покос травы, выпас скота, сбор ягод и грибов, лов рыбы, вырубка леса, охота на животных и птиц", - говорится в сообщении.

Напомним, бомбардировщик ВКС РФ, участвовавший в Запад-2017, выкатился со взлетной полосы и разбился.