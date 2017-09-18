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Главная » Мир » Генсек ООН: Референдум о независимости Иракского Курдистана может отвлечь от борьбы с ИГИЛ
Генсек ООН: Референдум о независимости Иракского Курдистана может отвлечь от борьбы с ИГИЛ
Антониу Гутерреш / Фото из открытых источников

Генсек ООН: Референдум о независимости Иракского Курдистана может отвлечь от борьбы с ИГИЛ

Антониу Гутерреш призывает все стороны к диалогу и конструктивному компромиссу

18.09.17 43
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В Организации Объединенных Наций считают, что референдум о независимости Иракского Курдистана может отвлечь от борьбы с "ИГИЛ" и восстановления освобожденных территорий. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Дюжаррика, генсек ООН "уважает суверенитет, территориальную целостность и единство Ирака", а также считает, что все проблемы между федеральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном должны быть решены посредством "структурированного диалога и конструктивного компромисса".

"Генсек призывает всех иракских лидеров отнестись к этой проблеме с терпением и сдержанностью", - отметил он.

Напомним, 7 июня по итогам консультаций с лидерами политических партий глава КРАИ Масуд Барзани объявил, что референдум о независимости региона назначен на 25 сентября.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади ранее заявил, что референдум противоречит Конституции Ирака, и его итоги признаны не будут.

Парламент Ирака выступил против проведения референдума о независимости КРАИ.

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