Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Количество беженцев из Мьянмы возросло до 421 тыс. человек, – ООН

Количество беженцев из Мьянмы возросло до 421 тыс. человек, – ООН

Количество беженцев из Мьянмы возросло до 421 тыс. человек, – ООН
Беженцы рохинджа / Фото: twitter.com / Remember Qana

Ежедневно около 20 тыс. человек бегут из Мьянмы в Бангладеш

19.09.17 33
000

Число сбежавших мусульман рохинджа из Мьянмы в Бангладеш в результате массовых столкновений возросло до 421 тыс. человек. Об этом сообщает AP, ссылаясь на данные Организации объединенных наций (ООН), передает РБК-Украина.

"Около 421 тысячи человек бежали из Мьянмы в соседний Бангладеш менее чем за месяц в результате столкновений с силами безопасности, предположительно настроенными против мусульманского меньшинства среди населения – рохинджа", – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-секретаря Международной организации по миграции Джоэла Милмана, около 20 тыс. человек ежедневно бегут из Мьянмы в Бангладеш.

Он добавил, что крайней мере 14 тыс. беременных женщин пересекли границу. Кроме того, по информации ЮНИСЕФ более четверти миллиона детей бежали из Мьянмы за последние 25 дней.

Напомним, столкновения начались 25 августа 2017 года, когда боевики рохинджа атаковали полицейские посты в северной части штата, убив 12 сотрудников службы безопасности.

В Amnesty International заявили о неопровержимых доказательствах этнических чисток в Мьянме со стороны правительства.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Трамп предложил ООН заканчивать с бюрократиейПорошенко прибыл в штаб-квартиру ООНВерховная Рада готовит обращение по злоупотреблениям Россией правом вето в ООН

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 7159
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5190
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 7091
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 4885
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 4220
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 4809
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4584
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 21357 / 23541
  2. Астероид вдвое крупнее челябинского приближается к Земле 4446 / 5393
  3. Так нельзя. 6 привычек, которые нас старят 4366 / 8035
  4. Россия готова к изменению стратегии на Донбассе, – Stratfor 3580 / 3996
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3015 / 32436
  6. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 2858 / 4634
  7. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах в оккупированном Донбассе 2436 / 2670
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 45 / 23541
  2. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 27 / 4634
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 21 / 7091
  4. За гранью фантастики. Что принесет человечеству четвёртая индустриальная революция 14 / 2517
  5. Коломойский и Боголюбов купили гражданство Кипра, – СМИ 11 / 879
  6. Конгресс США не даст снять санкции с РФ, пока Крым оккупирован, – экс-глава Пентагона и ЦРУ 11 / 973
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 8 / 70498
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.