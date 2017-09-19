Количество беженцев из Мьянмы возросло до 421 тыс. человек, – ООН

Число сбежавших мусульман рохинджа из Мьянмы в Бангладеш в результате массовых столкновений возросло до 421 тыс. человек. Об этом сообщает AP, ссылаясь на данные Организации объединенных наций (ООН), передает РБК-Украина.
"Около 421 тысячи человек бежали из Мьянмы в соседний Бангладеш менее чем за месяц в результате столкновений с силами безопасности, предположительно настроенными против мусульманского меньшинства среди населения – рохинджа", – говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-секретаря Международной организации по миграции Джоэла Милмана, около 20 тыс. человек ежедневно бегут из Мьянмы в Бангладеш.
Он добавил, что крайней мере 14 тыс. беременных женщин пересекли границу. Кроме того, по информации ЮНИСЕФ более четверти миллиона детей бежали из Мьянмы за последние 25 дней.
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Напомним, столкновения начались 25 августа 2017 года, когда боевики рохинджа атаковали полицейские посты в северной части штата, убив 12 сотрудников службы безопасности.
В Amnesty International заявили о неопровержимых доказательствах этнических чисток в Мьянме со стороны правительства.