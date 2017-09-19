Количество беженцев из Мьянмы возросло до 421 тыс. человек, – ООН

Ежедневно около 20 тыс. человек бегут из Мьянмы в Бангладеш

Число сбежавших мусульман рохинджа из Мьянмы в Бангладеш в результате массовых столкновений возросло до 421 тыс. человек. Об этом сообщает AP, ссылаясь на данные Организации объединенных наций (ООН), передает РБК-Украина.

"Около 421 тысячи человек бежали из Мьянмы в соседний Бангладеш менее чем за месяц в результате столкновений с силами безопасности, предположительно настроенными против мусульманского меньшинства среди населения – рохинджа", – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-секретаря Международной организации по миграции Джоэла Милмана, около 20 тыс. человек ежедневно бегут из Мьянмы в Бангладеш.

Он добавил, что крайней мере 14 тыс. беременных женщин пересекли границу. Кроме того, по информации ЮНИСЕФ более четверти миллиона детей бежали из Мьянмы за последние 25 дней.

Напомним, столкновения начались 25 августа 2017 года, когда боевики рохинджа атаковали полицейские посты в северной части штата, убив 12 сотрудников службы безопасности.

В Amnesty International заявили о неопровержимых доказательствах этнических чисток в Мьянме со стороны правительства.