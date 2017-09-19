Мусульман в Мьянме сравнивают с насекомыми-вредителями

В Мьянме разворачивается серьезный кризис, который срочно требует внимания.
Об этом сообщает Центр новостей ООН.
Операция сил безопасности на севере штата Ракхайн сопровождается массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием. Военные уничтожают целые деревни, где проживали рохинджа: по спутниковым данным, сожжено около 200 сел.
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"Поступают сообщения о том, что территория возле границы с Бангладеш заминирована, и те, кто пытается спастись от насилия, включая детей, гибнут и получают увечья. Рассказывают о том, что во время пропаганды представителей народности рохинджа сравнивают с насекомыми-вредителями", - сообщил сообщил глава миссии по установлению фактов Марзуки Дарусман.
Напомним, боевики рохинджа в Мьянме объявили о прекращении огня на месяц.