В Кремле заявление Фримена назвали "эмоциональной экзальтацией"

Дмитрий Песков считает, что "со временем это пройдет"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил призыв голливудского актера Моргана Фримена "защитить демократию США от России" свойственной творческим людям "эмоциональной экзальтацией". Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, и они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит", — сказал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что в Кремле не относятся серьезно к таким высказываниям.

"Вы знаете, к этому вряд ли можно относиться серьезно, потому что, очевидно, что подобные заявления не основываются на какой-то реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер", — заявил Песков.

Напомним, американский актер, обладатель премии "Оскара" Морган Фримен записал видеоролик, в котором призвал президента США защитить демократию в мире и США от России.