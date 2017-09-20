В Австралии отказались венчать пару из-за поста невесты в Facebook

Священник Стивен Норт из австралийского Балларата, отказался венчать пару из-за записи в социальной сети.

Все началось с того, что за несколько дней до свадьбы 25-летняя невеста выложила пост в поддержку однополых пар, что противоречит воззрениям прихожан пресвитерианской церкви.

Как сообщает New York Post, священник написал невесте письмо, в котором объяснил отказ от венчания.

"После всех проведенных бесед и проповедей вы должны были понять, что одобрение однополых браков противоречит учению Иисуса Христа и воззрениям, на которые опирается пресвитерианская церковь Австралии".

При этом, священник допустил, что кто-то из его коллег согласится обвенчать пару. Однако, пресвитерианская церковь официально выступает против однополых браков.

В результате пара из Балларата решила не отменять свадьбу окончательно, но провести ее по светскому обряду. Кроме того, жених с невестой приняли решение больше не посещать церковь, где им отказали в венчании.

Напомним, в Совете Европы отметили рост ксенофобии в украинском обществе.