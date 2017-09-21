Партия Ле Пен оказалась на грани раскола, – СМИ

Один из ближайших соратников бывшего кандидата в президенты Франции заявил о выходе из партии

Партия бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен "Национальный фронт" оказалась на грани раскола после того, как заместитель председателя Флориан Филиппо заявил о выходе из политической силы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local France.

"Партия "Национальный фронт" Марин Ле Пен продолжает перекочевывать из одного кризиса в другой после того, как ее вице-президент Флориан Филиппо, один из ближайших союзников (Ле Пен, – ред.), заявил, что вышел из партии утром четверга (21 сентября, – ред.) после очень публичных разногласий с ее лидером", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что несмотря на это Ле Пен не отстранила его от должности своего заместителя.

После поражения лидера "Национального фронта" на президентских выборах Филиппо создал собственную политическую ассоциации "Патриоты". Однако это не понравилось Ле Пен, поскольку, по ее мнению, создает "конфликт интересов".