Земля к 2100 году станет "неведомой территорией", - исследование

Геофизик Массачусетского технологического института Дэниел Ротман рассчитал по формуле, когда планету ждет следующее массовое вымирание видов, период после которого он назвал "неведомой территорией".

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на motherboard.vice.com, это случится к 2100 году, когда концентрация углекислоты в Мировом океане превысит критическую отметку в 310 гигатонн и температуры начнут резко ползти вверх.

Ротман полагает, что если мы продолжим насыщать атмосферу и океан углекислотой в огромных количествах, круговорот углерода в природе станет нестабильным и обернется массовым исчезновением видов, как это происходило в прошлом.

Впрочем, это еще оптимистичный прогноз. Многие иссследователи утверждают, что шестое вымирание видов уже началось. Гибнут и обычные, и редкие животные. Ученые винят в этом людей — нас слишком много, и мы неумеренно потребляем еду, воду и природные ресурсы.

Напомним, Земля пережила пять массовых вымираний. Во время крупнейшего из них, 65 миллионов лет назад, вымерли динозавры.