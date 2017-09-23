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Главная » Мир » Молдова призывает ООН обсудить вывод российских войск из Приднестровья

Молдова призывает ООН обсудить вывод российских войск из Приднестровья

Молдова призывает ООН обсудить вывод российских войск из Приднестровья
Фото: beapeacekeeper.com

На территории Республики Молдова нелегально базируется правопреемница бывшей 14-й советской армии

23.09.17 175
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Молдова вновь призывает ООН обсудить отвод российских войск из сепаратистского региона Приднестровья.

Об этом заявил молдовский премьер Павел Филип 22 сентября во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Радио Свобода.

"Мы настаиваем на полном и безоговорочном отводе так называемой Оперативной группы российских войск, которая является официальной правопреемницей бывшей 14-й советской армии и нелегально базируется на территории Республики Молдова", – сказал Филип.

Напомним, в августе письмо с просьбой обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генеральной ассамблеи передал в ООН постоянный представитель Молдовы в этой организации Виктор Морару.

21 июля парламент Молдовы принял заявление о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.

Президент Игорь Додон назвал действия правящей коалиции очередной провокацией в отношении России накануне визита в Молдову вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Российского чиновника Молдова отказалась пускать в свое воздушное пространство.

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