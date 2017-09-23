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Главная » Мир » ВВС США показали Ким Чен Ыну свои возможности

ВВС США показали Ким Чен Ыну свои возможности

ВВС США показали Ким Чен Ыну свои возможности
Бомбардировщик "Лансер" / Фото из открытых источников

Американские истребители и стратегические бомбардировщики еще никогда так далеко не залетали

23.09.17 930
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Пентагон заявил, что американские бомбардировщики "Лансер" в сопровождении истребителей пролетели в международном воздушном пространстве к востоку от побережья Северной Кореи, демонстрируя широкий спектр военных возможностей, доступных президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на агентство Reuters.

Авиапатрули появились после того, как представители власти и эксперты заявили, что небольшое землетрясение вблизи зоны ядерных испытаний Северной Кореи в субботу, вероятно, не был техногенным, а вызвано очередным испытанием ядерной бомбы КНДР.

Пентагон заявил, что эта миссия предназначена для демонстрации многочисленных военных вариантов разрешения кризиса, который сложился в регионе из-за ядерной программы КНДР.

"Это самое отдаленное расстояние к северу от демилитаризованной зоны для любого американского самолета или бомбардировщика, летавшего в 21 веке, это подчеркивает серьезность, которой мы отвечаем (Северной Корее) на безрассудное поведение", - сказала пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт.

Напомним, министр иностранных дел КНДР сравнил Трампа с собакой.

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