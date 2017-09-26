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Главная » Мир » Пентагон: США намерены решить ядерный кризис с КНДР дипломатическим путем

Пентагон: США намерены решить ядерный кризис с КНДР дипломатическим путем

Пентагон: США намерены решить ядерный кризис с КНДР дипломатическим путем
Джеймс Мэттис / Фото: ЕРА

Соединенные штаты способны сдерживать опасные угрозы Северной Кореи

26.09.17 116
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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты хотят дипломатического решения ядерного кризиса с Северной Кореей. Об этом он заявил во время своего визита в Нью-Дели после переговоров с индийским коллегой, сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

"Мы способны сдерживать опасные угрозы Северной Кореи, но мы также поддерживаем наших дипломатов таким образом, чтобы держать ситуацию как можно дольше в дипломатической сфере", - сказал он.

"Это наша цель – решить его (ядерный кризис, - ред.) дипломатическим путем, и я верю, что президент Трамп очень четко высказался по данному вопросу", - подчеркнул глава Пентагона.

Мэттис добавил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на руководство КНДР с помощью дипломатических каналов.

Напомним, 23 сентября, комментируя речь главы МИД КНДР на Генеральной ассамблее ООН, Дональд Трамп вновь назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" - написал Трамп в Twitter.

Выступая в ООН 19 сентября, Трамп сказал, что готов "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать США или их союзникам. В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал речь американского президента собачьим лаем.

Несмотря на серьезную напряженность в отношениях США и КНДР, многие эксперты считают военный конфликт между двумя странами маловероятным.

Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу, несмотря на то, что это было запрещено резолюциями Совета безопасности ООН. В этом году КНДР резко увеличила число испытаний ракет.

3 сентября Пхеньян провел шестое и пока самое мощное ядерное испытание. Несколько дней спустя Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи, направленные на перекрытие финансовых потоков и поставок топлива в эту страну.

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