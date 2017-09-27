Предложение о поставках в Украину летального оружия лежит в Белом Доме, - американский генерал

Глава Объединенного комитета начальников штабов США считает, что Украина нуждается в дополнительных возможностях для защиты своего суверенитета

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что рекомендует Белому дому предоставить летальное оборонительное оружие Украине, чтобы она могла лучше защищать себя от российской агрессии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Генерал Данфорд 26 сентября сообщил в сенатском комитете по вопросам вооруженных сил, что его предложение об увеличении помощи Украине ожидает принятия решения в Белом доме.

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"На мой взгляд, с военной точки зрения Украина нуждается в дополнительных возможностях для защиты своего суверенитета. Мы обладаем способностью останавливать бронированные машины, чтобы они могли защитить себя", - отметил американский генерал.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook проинформировал, что Сенат США одобрил проект закона "О бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год", в котором предусматривается выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сфере.