Чтобы остановить засуху шаманы в Уганде массово убивают детей

За текущий месяц в стране по подозрению в совершении ритуальных убийств арестовали более 44 человек

В Уганде засуха привела к увеличению числа человеческих жертвоприношений. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местные власти, передает УНИАН.

По словам, главы полицейского управления по борьбе с человеческими жертвоприношениями и торговлей людьми Мозеса Биноги, в течение 2016 года колдуны принесли в жертву семь детей. В 2015 году произошли ритуальные убийства семи детей и шести взрослых. За текущий месяц в стране по подозрению в совершении ритуальных убийств арестовали более 44 человек.

Во время жертвоприношения у еще живого человека удаляют части тела и выкачивают кровь.

Восточная Африка переживает сильнейшую засуху за полвека. 1,6 миллионам жителей Уганды угрожает голод.