Меркель понравился предложенный Макроном план реформирования ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель похвалила план реформирования Европейского Союза, представленный президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает DW.
По ее словам, эти реформы могут сформировать основу для интенсивного франко-германского сотрудничества.
"Был высокий уровень взаимопонимания между Германией и Францией. Нам еще надо обсудить детали, но я убеждена, что Европа не может оставаться такой, какой есть, а должна продолжать развиваться", - сказала Меркель.
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Напомним, что Эммануэль Макрон 26 сентября предложил провести масштабные реформы в политике и экономике Европейского Союза. Он заявил, что Европа должна иметь общие силы быстрого реагирования, единый оборонный бюджет и общую доктрину для действий.