Трамп о Ким Чен Ыне: Переговоры с маленьким человеком-ракетой - пустая трата времени

США сделают то, что должно быть сделано, заявил американский президент

Президент США Дональд Трамп считает, что дальнейшие усилия США по установлению мирного диалога с режимом Северной Кореи будут напрасными.

Об этом он написал в серии твитов в воскресенье, передает Укринформ.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он напрасно тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким человеком-ракетой", - отметил глава Белого дома.

В следующем посте, размещенном через минуту, Трамп обратился непосредственно к главе Госдепа: "Побереги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что должно быть сделано!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США направят к берегам Корейского полуострова авианосную ударную группу

Напомним, Рекс Тиллерсон находится в международном турне по странам Азии. Накануне он провел переговоры с китайским высшим руководством. Одной из главных тем стало урегулирование вопроса относительно влияния Пекина на режим в Пхеньяне на фоне нарушений со стороны КНДР нескольких резолюций Совета безопасности ООН и введения против Северной Кореи международных санкций.

В субботу Государственный департамент США распространил заявление, в котором указал, что режим КНДР "не показал никаких признаков того, что заинтересован или готов к переговорам о денуклеаризации".