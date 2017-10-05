Европарламент проголосовал за создание Европейской прокуратуры

Европейский парламент проголосовал за решение создать Офис европейского прокурора (European Public Prosecutor's Office, EPPO). Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Европарламента.
Европрокуратура будет отвечать за расследование и преследование лиц, виновных в правонарушениях, касающихся бюджета ЕС.
Сейчас только национальные органы власти могут проводить расследования и преследование за мошенничество с бюджетом ЕС, например, намеренное злоупотребление структурными фондами ЕС, или международное мошенничество в сфере НДС, но их юрисдикция заканчивается на государственных границах.
EPPO позволит быстро обмениваться информацией, координировать полицейские расследования, быстро замораживать и изымать активы, а также арестовывать подозреваемых за рубежом.
Офис будет тесно сотрудничать и дополнять Евроюст и Европейскую комиссию по борьбе с мошенничеством (OLAF), чтобы обеспечить более успешное преследование и лучше возмещать средства налогоплательщиков.
EPPO будет создана в рамках сотрудничества между 20 государствами-членами. Восемь стран, которые в настоящее время не принимают участия в проекте – Швеция, Нидерланды, Мальта, Венгрия, Польша, Великобритания, Ирландия и Дания – смогут присоединиться к сотрудничеству в любое время.
Центральный офис EPPO будет располагаться в Люксембурге с главным прокурором и прокурорами всех стран-участниц, которые будут управлять ежедневными уголовными расследованиями, проводимыми делегированными прокурорами во всех странах-участницах.
После одобрения Европарламентом Совет ЕС может официально принять положение о EPPO. Ожидается, что прокуратура начнет работать в период между 2020 и 2021 годами.