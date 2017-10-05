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Европарламент проголосовал за создание Европейской прокуратуры

Европарламент проголосовал за создание Европейской прокуратуры
Европарламент / Фото из открытых источников

Европрокуратура будет отвечать за расследование и преследование лиц, виновных в правонарушениях, касающихся бюджета ЕС

05.10.17 37
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Европейский парламент проголосовал за решение создать Офис европейского прокурора (European Public Prosecutor's Office, EPPO). Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Европарламента.

Европрокуратура будет отвечать за расследование и преследование лиц, виновных в правонарушениях, касающихся бюджета ЕС.

Сейчас только национальные органы власти могут проводить расследования и преследование за мошенничество с бюджетом ЕС, например, намеренное злоупотребление структурными фондами ЕС, или международное мошенничество в сфере НДС, но их юрисдикция заканчивается на государственных границах.

EPPO позволит быстро обмениваться информацией, координировать полицейские расследования, быстро замораживать и изымать активы, а также арестовывать подозреваемых за рубежом.

Офис будет тесно сотрудничать и дополнять Евроюст и Европейскую комиссию по борьбе с мошенничеством (OLAF), чтобы обеспечить более успешное преследование и лучше возмещать средства налогоплательщиков.

EPPO будет создана в рамках сотрудничества между 20 государствами-членами. Восемь стран, которые в настоящее время не принимают участия в проекте – Швеция, Нидерланды, Мальта, Венгрия, Польша, Великобритания, Ирландия и Дания – смогут присоединиться к сотрудничеству в любое время.

Центральный офис EPPO будет располагаться в Люксембурге с главным прокурором и прокурорами всех стран-участниц, которые будут управлять ежедневными уголовными расследованиями, проводимыми делегированными прокурорами во всех странах-участницах.

После одобрения Европарламентом Совет ЕС может официально принять положение о EPPO. Ожидается, что прокуратура начнет работать в период между 2020 и 2021 годами.

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