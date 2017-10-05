"Армия троллей" из России могла продвигать тему референдума в Каталонии, – El Mundo

Продвигать тему референдума в Каталонии в социальных сетях могла помогать "армия троллей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

По информации издания, эту "армию" возглавляет глава "антиглобалистского движения России" Александр Ионов. Движение финансируется правительством РФ, оно поддерживает сепаратистские настроения не только в Каталонии, но и в Техасе, Калифорнии, Падании, Пуэрто-Рико и на Гавайях, подчеркивает газета.

El Mundo отмечает, что Силы безопасности Испании расследуют, помогало ли "Антиглобалистское движение России" каталонским хакерам клонировать сайты референдума и создавать ботов для распространения сообщений в социальных сетях, в частности от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и от российского телеканала Russia Today.

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Напомним, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Большинство участников поддержали отделение региона от Испании. Голосование сопровождалось стычками граждан с правоохранителями.