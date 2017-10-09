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Главная » Мир » В Конго миротворцев ООН атаковали боевики

В Конго миротворцев ООН атаковали боевики

В Конго миротворцев ООН атаковали боевики
Миротворцы ООН / Фото: United Nations

Один миротворец погиб, 12 военнослужащих получили ранения

09.10.17 162
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В понедельник, 9 октября, боевики напали на две военные базы в северо-восточной части Демократической Республики Конго, в результате нападения погиб миротворец миссии ООН, еще 12 военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Миссия ООН в Конго заявила, что в ответ она развернула боевые вертолеты. При этом местные источники заявили, что армия сражается с боевиками вдоль главной дороги, ведущей от территории Бени провинции Северная Киву до границы с Угандой.

Боевые действия, начавшиеся в эти выходные, стали очередной вспышкой насилия в регионе, охваченном этнической напряженностью и массовыми убийствами, в результате которых погибли более 800 человек в период с 2014 по 2016 год.

"Я могу подтвердить нападение на базу миссии ООН в Конго в Мамундиоме сегодня утром, в результате которой был убит один миротворец и 12 получили ранения", – заявила пресс-секретарь миссии Конго.

Представитель армии Мак Хазукай сказал, что нападения были совершены одновременно.

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